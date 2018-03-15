Fahri Korutürk Caddesi, ESTAM’la yeni yüzüne kavuşuyor

ESTAM projesi kapsamında çalışmaların başladığı Fahri Korutürk Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor.

Eyüpsultan Tarihi Merkez’in (ESTAM) saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Fahri Korutürk Caddesi’nde vatandaşların ve esnafın sorunları bir bir çözülüyor. İSKİ’nin kanalizasyon çalışmasıyla ve sürekli şikayet konusu olan kötü koku, su taşkınları gibi sorunlar bitiyor. Ayrıca caddede bulunan dükkanların kanallara bağlantıları da tamamlanıyor. Çalışmalar kapsamında elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarını yeniliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuya ilişkin değerlendirmelerinde sık sık vurguladığı gibi ESTAM projesinin ardından hem esnafımızın sorunları bitecek, ekonomi canlanacak hem de titizlikle yürütülen çalışmaların ardından vatandaşlar için keyifli bir ziyaret imkanı doğacak.

Öte yandan, ESTAM Huzurda Diriliş kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin döşemelerini yenileme çalışmalarına da başladı. Dört kalemde devam eden çalışmalar esnafımızı ve vatandaşlarımızı rahatsız etmemek için yirmişer metre aralıklarla ve modern inşaat teknikleriyle yapılıyor. İSKİ, kanalizasyon çalışmasında vatandaşlara ve esnafa rahatsızlık vermemek için caddede açtığı bacalar yoluyla çalışıyor. Ayrıca ekipler çalışmaları hızlandırmak için gece de çalışıyor.

Başkan Remzi Aydın’ın bizzat takip ettiği alt yapı çalışmaları, vatandaşların ve esnafın günlük yaşamını aksatmadan devam ediyor.