HABER

Fahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı'nda ilginç detaylar ortaya çıktı.

Fahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmış

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı'nda ilginç detaylar ortaya çıktı. 311 fahri trafik müfettişinden 72'sinin çeşitli nedenlerden dolayı müfettişlikten çıkarıldığı, bazılarının alkollü araç kullanırken yakalandığı, aralarında görevi kötüye kullanın da olduğu belirtildi.
Manisa'da 2018 yılı 1'inci Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Trafik polisi ile fahri trafik müfettişi ilişkilerinin güçlendirilmesi, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, istek ve önerilerinin alınması için yapılan toplantıda, mevcut yasa ve yönetmeliklerde fahri trafik müfettişlerini ilgilendiren konularda yapılan değişiklikler anlatıldı.
Fahri trafik müfettişlerine uyarılarda bulunan trafik polisi Menekşe Keçirsiz, il merkezinde 311 fahri trafik müfettişinin görev yaptığını, ancak bunlardan 72'sinin belgelerinin iptal edildiğini söyledi. Keçirsiz, "Bazı fahri trafik müfettişlerimiz alkollü araç kullandılar. OHAL kapsamında fahri müfettişliği iptal edilenler var. Görevi kötüye kullanma var. Şu an mevcut 239 fahri müfettişimiz var. Ama bunların bir kısmı toplantıya katılmamışlar. Manisa merkezde 1164 fahri müfettişi olması gerekiyor. Çünkü araç yoğunluğunu fazla, fahri trafik müfettişi sayısı az. Sayımız az olunca caydırıcılık, denetlendikleri hissi azalıyor" dedi.
Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezaların trafik polisi tarafından kayda alınmadığıyla ilgili yakınmalar olduğuna değinen Keçirsiz, "Biz bununla ilgili gerekli tebligatı tekrar tekrar yaptık. Trafik polisleri sizin yazdığınız cezaları mutlaka dikkate alacaklar. Bunlar 7 iş günü içerisinde de cezaya çevriliyor. Bunun için özellikle gününün geçirilmemesine dikkat edelim. Süreye dikkat edersek yazdığınız cezalar boşa gitmez" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmışFahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmış

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezasıEski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.