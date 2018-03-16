Fahri Trafik Müfettişlerinden İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracının durdurulması ile ilgili açıklama

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve görevli polis memurunun görevden uzaklaştırılması ile sonuçlanan "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün çakar tertibatlı aracının durdurulması" olayı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, "Trafikte adalet" ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin çakar tertibatlı makam aracının trafikte bekletilmesi sonucu gelişen olaylar oldu.

"BİZ KURALLARI SAVUNUYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Sami Güleçyüz, "Son zamanlarda çakarlı araç kullanan bir arabanın, polis ekiplerince durdurulup, kontrol edilmesi halinde kendisine ceza yazılmasına itiraz edilmişti. Görevli polis memuru açığa alındı. Arkasından görevli polis memurunun müdürleri, polis memurunun suçlu olduğunu söylediler. Gereksiz yere beklettiğini söylediler. Konu yargıya intikal etti. Biz dernek olarak onu veya bunu savunmak durumda değiliz. Buna yargı karar verecek. Ancak biz burada kuralları savunuyoruz" dedi.