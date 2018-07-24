HABER

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle iki birleşim çıkarma cezası alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a gazeteci Fatih Portakal'dan destek geldi.

TBMM'de HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Şık'ın konuşmasını protesto eden bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü, bunun üzerine HDP'li milletvekilleri ile aralarında tartışma yaşandı.

Şık'ın konuşması esnasında Meclis Başkanvekili AK Parti'li Mustafa Şentop "Mikrofonu kapatıyorum. Kürsüden hakaret edemezsiniz" dedi, oturuma 5 dakika ara verildi.

1A

Verilen aranın sona ermesinin ardından Ahmet Şık'a TBMM İç Tüzüğü 161. madde gereğince 2 birleşim çıkarma cezası verildi.

2A

FATİH PORTAKAL'DAN ŞIK'A DESTEK

Dün Meclis'te yaşanan gerginliğe neden olduğu belirtilen Ahmet Şık'ın açıklamlarını paylaşan ve AK Partili vekillere tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, "Karşı cevap verilebilecek bu sözlere bile kaba kuvvet uygulayan bir zihniyet!" ifadelerini kullandı.

'KABA KUVVET UYGULAYAN BİR ZİHNİYET'

Portakal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ahmet Şık’ın TBMM’de ceza alan cümleleri: “iktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Saldırganlığınızı acizliğinizle besliyorsunuz.” Karşı cvp verilebilecek bu sözlere bile kaba kuvvet uygulayan bir zihniyet!" ifadelerine yer verdi.


PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'
Buca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanıBuca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık TBMM fatih portakal HDP

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 13 yorum
adam gerçekleri tokat gibi yüzünüze vurunca kalabalıklığınıza güvenip saldırıyorsunuz.meclis başkanıda kendilerinde ya adama ceza veriyor bide
sendende bu beklenirdi mandalina
israil ve abd uşakları ortalarda geziniyorlar..
yanlı olduğun her zaman yaptığın haberlerde ve surat ifadelerinde ki mimiklerden belli... greyfurt
@ersan2861 yandaş basın, partili müdürler, partili kamu yöneticileri tamamen yansızdırlar.
Muharrem İnce polemiği bitti galiba.
Gerçek ve yürekli gazetecilere oldum olası hayranım hangi görüşten olurlarsa olsunlar! Allah doğrunun yanındadır her zaman
Ne demiş? "Ahlaksız" demiş. Yalan mı söylemiş?
o meclise vekil olaraka zaten yeterince hoşgörülmüş sün..kürsüye çıkıpta artislik yapmaya gerek yok..cevpa verilmiş zaten en sonundada dayanamamış .üstüne yürümüşler..
hiç şaşırmadık
hdp ve kankası chp bu ülkede dirlik - düzenlik için değil, kaos, kavga için varlar ve görevlerini de çok iyi yapıyorlar..
SAHİ KABA KUVVETE KİM BAŞVURUR ACABA? GÜÇLÜ OLAN MI,YOKSA ACİZ OLAN MI?
seni gidi tarafsız gazeteci seniiii..
Diğer Haberler
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

Mahkeme cani sevgililere müebbet verdi! '3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok'

Mahkeme cani sevgililere müebbet verdi! '3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.