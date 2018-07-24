Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

TBMM'de HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Şık'ın konuşmasını protesto eden bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü, bunun üzerine HDP'li milletvekilleri ile aralarında tartışma yaşandı.

Şık'ın konuşması esnasında Meclis Başkanvekili AK Parti'li Mustafa Şentop "Mikrofonu kapatıyorum. Kürsüden hakaret edemezsiniz" dedi, oturuma 5 dakika ara verildi.

Verilen aranın sona ermesinin ardından Ahmet Şık'a TBMM İç Tüzüğü 161. madde gereğince 2 birleşim çıkarma cezası verildi.

FATİH PORTAKAL'DAN ŞIK'A DESTEK



Dün Meclis'te yaşanan gerginliğe neden olduğu belirtilen Ahmet Şık'ın açıklamlarını paylaşan ve AK Partili vekillere tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, "Karşı cevap verilebilecek bu sözlere bile kaba kuvvet uygulayan bir zihniyet!" ifadelerini kullandı.

'KABA KUVVET UYGULAYAN BİR ZİHNİYET'



Portakal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ahmet Şık’ın TBMM’de ceza alan cümleleri: “iktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Saldırganlığınızı acizliğinizle besliyorsunuz.” Karşı cvp verilebilecek bu sözlere bile kaba kuvvet uygulayan bir zihniyet!" ifadelerine yer verdi.



