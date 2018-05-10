Faiz indirimi emlak piyasasını sevindirdi

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini yüzde 0,98'e indirmesi Trakya'daki sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı İlhan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin indirilmesinin emlak piyasasını hareketlendireceğini söyledi.

Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesinin hem alıcılar hem de sektör için sevindirici olduğunu aktaran Kurt, "Biz bundan çok memnunuz. Keşke diğer bankalar da, özel bankalara da bu durum yansısa da ülke ekonomisine bu durumunun katkısı olsa. Devlet bankaları özel bankalara örnek oldu. Faiz indirimi yaza girerken ev satışlarında güzel bir hareketlenme oluşturacaktır. Bu durum konut sektörüne bir lokomotif olacak ve kalkınmaya öncü olacaktır." diye konuştu.

- "Piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz"

Edirne Emlakçılar Derneği Başkanı Volkan Sucu da faiz indiriminin alıcıya da satıcıya da kolaylık sağlayacağını belirterek, "Faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı bir süreden beri satışlar gerilemişti. İnsanlar, faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı kredi kullanmakta imtina ediyordu. Şu anda 0,98 çok uygun bir rakam. Aynı zamanda tapu alım-satım harçlarında da bir indirime gidildi. Onlar da binde 20'den binde 15'e indirildi ekim ayına kadar. Bunun piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.