Faiz indirimiyle 100 bin lira kredide 22 bin lira cepte kalacak

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği kampanya kapsamında konut kredisi faiz oranlarının yüzde 0,98'e gerilemesi, 100 bin liralık kredide maliyeti 22 bin 200 lira düşürdü.
Son bir yıldır yükseliş eğilimini sürdüren konut kredisi faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan sonu itibarıyla aylık yüzde 1,24 ile son 9 yılın zirvesini görmüştü. Konut kredisinde aylık faiz oranları son bir yılda (Nisan 2018-Nisan 2018) 30 baz puan artarak 0,94'ten yüzde 1,24'e yükselmişti.
Başbakan Binali Yıldırım'ın kısa süre önce sinyalini verdiği faiz indirimi için ilk hamle dün Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çekti. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank, Vakıfbank ve Şekerbank da aylık konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.
FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Emlak Konut GYO ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) başlattığı kampanyalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından harekete geçen bankalar, konut kredisi faiz oranlarını 10 Ağustos 2016'da yüzde 0,95'e kadar çekmişti.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bir önceki kampanyaya 10'a yakın bankanın destek verdiğini hatırlatarak, Ziraat Bankası'nın başı çektiği bu kampanyada da benzer durumun görülebileceği belirtti.
- 100 bin lirada aylık 185 lira kazanç
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, faiz indirimi sayesinde 100 bin ila 500 bin lira arasında konut kredisi kullanan tüketicilerin, kampanya öncesine kıyasla ceplerinden 22 bin ile 111 bin lira arasında daha az para çıkacak.
Ev alırken 100 bin liralık konut kredisi çeken bir tüketicinin cebinde 22 bin 200 lira kalacak. Vatandaşın toplam ödemesi 192 bin 720 liradan 170 bin 520 liraya, aylık ödemesi de bin 606 liradan bin 421 liraya düşecek.
200 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplamda 44 bin 433 lira, ayda 371 lira daha az ödeyecek. 200 bin lira çeken tüketici, aylık 3 bin 212 lira yerine 2 bin 841 lira, toplamda da 385 bin 442 lira yerine 341 bin 9 lira ödeme yapacak.
- 300 bin lirada bir otomobil parası cepte
300 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda 66 bin 650 lira kar edecek. Bir otomobil ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 4 bin 818 lira yerine 4 bin 263 lira, 578 bin 163 lira yerine 511 bin 513 liraya düşecek.
Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar aylık 741 lira, toplamda da 88 bin 867 lira olacak.
Çekilecek kredi tutarının 500 bin liraya çıkması halinde cepte aylık 925 lira, toplamda da 111 bin lira kalacak. Aylık 8 bin 30 lira yerine 7 bin 105 lira, 963 bin 600 lira yerine 852 bin 600 lira ödeme yapılacak.
120 ay ve yüzde 0,98 faiz oranından çeşitli meblağlarda konut kredisi kullanacak tüketicilerin ödeyeceği taksit ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:
100.000 TL Kredi Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Kampanya Öncesi 1,24 1.606 192.720 Kampanya Sonrası 0,98 1.421 170.520 Fark 0,26 185 22.200 200.000 TL Kredi Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Kampanya Öncesi 1,24 3.212 385.442 Kampanya Sonrası 0,98 2.841 341.009 Fark 0,26 371 44.433 300.000 TL Kredi Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Kampanya Öncesi 1,24 4.818 578.163 Kampanya Sonrası 0,98 4.263 511.513 Fark 0,26 555 66.650 400.000 TL Kredi Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Kampanya Öncesi 1,24 6.424 770.884 Kampanya Sonrası 0,98 5.683 682.017 Fark 0,26 741 88.867 500.000 TL Kredi Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Kampanya Öncesi 1,24 8.030 963.600 Kampanya Sonrası 0,98 7.105 852.600 Fark 0,26 925 111.000
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