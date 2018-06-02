AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan 'Siz faizcisiniz' diyor. Faizleri aşağıya çeken biziz, tefecilerle mücadele eden biziz, çetelerle mücadele eden biziz. Bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin emanetini sahip çıkan biziz." dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesi tarafından inşa ettirilen "Emekli Lokalinin" açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nasıl böyle güçlü hale geldiğinin bilinmesini istediğini belirtti.

Hizmetin vergilerle yapıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Yaklaşık 18 sene önce devlet güçlü değildi de şimdi niye güçlendi? Şimdi biz bir şey yaptığımız zaman diyorlar ki 'Tabii yaparsınız, vergilerimizle yapıyorsunuz.' 16 sene önce vergi yok muydu, 18 sene önce vergi yok muydu? 18 sene önce bu milletin vergilerini nerelere çarçur ediyorlardı, kime peşkeş çekiyorlardı? 24 bankanın içerisini boşaltıp bu ülkenin 100 milyarlarca lirasını yurt dışına çıkardılar. Üstelik bu ülkede gecelik faizleri 7 bin 500'lere çıkararak. Bakın vergi gelirlerimizin ne kadarı faize gidiyordu; her 100 liramızın yaklaşık 86 lirası faize gidiyordu. Şu anda her 100 liranın kaç lirası faize gidiyor? 12 lirası faize gidiyor. Bunu daha da aşağıya çekeceğiz."