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"Faizleri aşağıya çeken biziz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan 'Siz faizcisiniz' diyor. Faizleri aşağıya çeken biziz, tefecilerle mücadele eden biziz, çetelerle mücadele eden biziz. Bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin emanetini sahip çıkan biziz" - "Yaklaşık 18 sene önce devlet güçlü değildi de şimdi niye güçlendi? Şimdi biz bir şey yaptığımız zaman diyorlar ki 'Tabii yaparsınız, vergilerimizle yapıyorsunuz.' 16 sene önce vergi yok muydu?" - "Her 100 liramızın yaklaşık 86 lirası faize gidiyordu. Şu anda her 100 liranın kaç lirası faize gidiyor, 12 lirası faize gidiyor. Bunu daha da aşağıya çekeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan 'Siz faizcisiniz' diyor. Faizleri aşağıya çeken biziz, tefecilerle mücadele eden biziz, çetelerle mücadele eden biziz. Bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin emanetini sahip çıkan biziz." dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesi tarafından inşa ettirilen "Emekli Lokalinin" açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nasıl böyle güçlü hale geldiğinin bilinmesini istediğini belirtti.

Hizmetin vergilerle yapıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Yaklaşık 18 sene önce devlet güçlü değildi de şimdi niye güçlendi? Şimdi biz bir şey yaptığımız zaman diyorlar ki 'Tabii yaparsınız, vergilerimizle yapıyorsunuz.' 16 sene önce vergi yok muydu, 18 sene önce vergi yok muydu? 18 sene önce bu milletin vergilerini nerelere çarçur ediyorlardı, kime peşkeş çekiyorlardı? 24 bankanın içerisini boşaltıp bu ülkenin 100 milyarlarca lirasını yurt dışına çıkardılar. Üstelik bu ülkede gecelik faizleri 7 bin 500'lere çıkararak. Bakın vergi gelirlerimizin ne kadarı faize gidiyordu; her 100 liramızın yaklaşık 86 lirası faize gidiyordu. Şu anda her 100 liranın kaç lirası faize gidiyor? 12 lirası faize gidiyor. Bunu daha da aşağıya çekeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine değinen Ünal, "Şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan 'Siz faizcisiniz' diyor. Faizleri aşağıya çeken biziz, tefecilerle mücadele eden biziz, çetelerle mücadele eden biziz. Bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin emanetini sahip çıkan biziz." diye konuştu.

Ünal, emeklilere bayramda ikramiye verilmesine yönelik çalışmaların erken seçim kararı alınmadan önce yapıldığını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde kaybedenin kendisi olmaması için Muharrem İnce’yi aday gösterdiğini söyleyen Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi siyaseti açısından akıllı bir iş yaptı. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olması durumunda dokuzuncu kez yenilgiye uğrayacaktı. Sen zaten cumhurbaşkanı adayına saygı duysan, cumhurbaşkanı adayını ilan ederken, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırmazsın." şeklinde konuştu.

Ünal, daha sonra Onikişubat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültürevi'nin açılışına da katıldı.

Şehidin annesi Saadet, eşi ve çocuklarının da katıldığı törende Ünal, anne Güleç ile yakından ilgilenerek, birlikte oğlunun adını taşıyan binayı gezdirdi.

Saadet Güleç, oğlunun adının kültürevine verilmesinden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.

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