Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor." dedi.

Fakıbaba, Harran'da TKDK Kırsal Kalkınma Projeleri açılışı ve Harran İlçe Tarım Müdürlüğü temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Fakıbaba, Şanlıurfa'ya önemli destek verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini söyledi.

Kırsala daha fazla yatırım için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor. O nedenle her zaman söylüyorum, 'Kırsal kalkınma olmadan, ülkede kalkınma olamaz.' Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişiyor. Kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bakanlık olarak kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, kısacası 'Yerinde üretmek ve yerinde işlemek' felsefesiyle çalışmalarımız artarak devam ediyor."