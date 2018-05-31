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Fakıbaba Harran'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor." dedi.

Fakıbaba, Harran'da TKDK Kırsal Kalkınma Projeleri açılışı ve Harran İlçe Tarım Müdürlüğü temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Fakıbaba, Şanlıurfa'ya önemli destek verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini söyledi.

Kırsala daha fazla yatırım için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor. O nedenle her zaman söylüyorum, 'Kırsal kalkınma olmadan, ülkede kalkınma olamaz.' Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişiyor. Kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bakanlık olarak kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, kısacası 'Yerinde üretmek ve yerinde işlemek' felsefesiyle çalışmalarımız artarak devam ediyor."

TKDK olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Fakıbaba, kadın yatırımcıların proje başvurularının öne çıkması için IPARD puan sıralamasında ilave puan verdiklerini belirtti.

Daha fazla kadın ve genci desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Fakıbaba, şunları söyledi:

"Küçük işletmelerin bu hibelerden daha kolay faydalanması için yeni düzenlemeler yaptık. 7 üretici örgütü ve ziraat odaları ile protokol imzaladık. Küçük yatırımcılar ücretsiz proje hazırlayabilecektir. Proje hazırlamak için ücret ödemeyecektir. Şanlıurfa’nın tarımsal desteğini 10 kat artırdık. 2002’de 110 milyon lira iken, 2017’de 1,1 milyar liraya ulaştı. TKDK olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın yatırımcıların proje başvurularının öne çıkması için IPARD puan sıralamasında ilave puan veriyoruz. 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara yüzde 5 ilave hibe sağlıyoruz. Amacımız daha fazla kadın ve gencimizi desteklemektir. Küçük işletmelere bu hibelerden daha kolay faydalanması için yeni düzenlemeler yaptık. 7 üretici örgütü ve ziraat odaları ile protokol imzaladık. Küçük yatırımcılar ücretsiz proje hazırlayabilecektir. Proje hazırlamak için ücret ödemeyecektir."

Güçlü bir meclis olmadığı takdirde güçlü bir hükümet de olamayacağına değinen Fakıbaba, "Bu hizmetlerin devam etmesini istiyorsak oylarımızın AK Parti'ye olması gerektiğine inanıyorum. Olmazsa eğer meclis çok zayıf olacak bu da diğer partiler ile içerideki ve dışarıdaki düşmanların istediği gibi olacak. Cumhur ittifakı sadece Cumhurbaşkanlığı için geçerlidir. Cumhur ittifakı AK Parti'ye oy verseniz de vermeseniz de anlamına gelmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Tören, 6 projeye temsili çek verilmesi ve kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Açılışın ardından Fakıbaba ve beraberindekiler Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından verilen iftara katıldı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, TKDK Başkanı Hakan Kalender, AK Parti İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Harran

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