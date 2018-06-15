Fakülte birincisi, kendisine verilen hediyeleri iade etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan Haluk Yılmaz (51), rektörlüğün mezuniyet töreninde kendisine hediye ettiği kurşun ve tükenmez kalem, not defteri, karton ayraç ve havluyu, onurunu kırdığı gerekçesiyle rektörlüğe iade etti. 31 yıllık sınıf öğretmeni Haluk Yılmaz, üniversiteyi yarıda bırakan oğlunun "Sen bu yaşta zor kazanırsın" dediği üniversite sınavını iyi bir puanla kazandı ve ilk 62 bin arasına girdi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih eden Yılmaz, fakülteyi de birincilikle tamamladı. Mezuniyet töreninde yaş kütüğüne plaka çakan Yılmaz'a, rektörlük iki karton kutuda hediye verdi. Törenin ardından oğlunun ısrarıyla hediye paketlerini açan Yılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Yılmaz, "Mezuniyet töreninde fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine hediyeler verildi. Hediyeleri açtığımızda şok olduk. Çünkü ilkokul öğrencilerine verilemeyecek hediyeler vermişler. Hediye paketlerinin içinde kurşun kalem, 2 liralık tükenmez kalem, not defteri, magnet, karton ayraç, küçük bir şal, fosforlu kalem, düğünlerde otomobillere takılan havlu ile anahtarlık çıktı. Biz oraya hediye bekleyerek gitmedik. Bizim için değerli olan hediye okul birinciliğiydi. Farklı bir beklentimiz yoktu ama en azından bizimle dalga geçilmesini istemezdik" dedi. REKTÖR YARDIMCISINA GERİ VERDİ Fakülte birincisine bunların verilmesinin onur kırıcı olduğunu aktaran Yılmaz, "İnsanların onore edilmesi güzel bir şeydir ama bu şekilde olmaz. Hiçbir şey verilmemesi daha onurlu olurdu, incindik. Fakülte birinciliği benim için yeterliydi. Annemin omzu kırık olduğu için onun yanından ayrılamadım, o nedenle 5 gündür bu hediyeleri iade edemedim" dedi. Açıklamasının ardından rektörlüğe giden Haluk Yılmaz, hediyeleri bir rektör yardımcısının sekreterliğine bıraktı.
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