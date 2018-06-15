HABER

Fakülte birincisi, kendisine verilen hediyeleri iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan Haluk Yılmaz (51), rektörlüğün mezuniyet töreninde kendisine hediye ettiği kurşun ve tükenmez kalem, not defteri, karton ayraç ve havluyu, onurunu kırdığı gerekçesiyle rektörlüğe iade etti.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan Haluk Yılmaz (51), rektörlüğün mezuniyet töreninde kendisine hediye ettiği kurşun ve tükenmez kalem, not defteri, karton ayraç ve havluyu, onurunu kırdığı gerekçesiyle rektörlüğe iade etti. 31 yıllık sınıf öğretmeni Haluk Yılmaz, üniversiteyi yarıda bırakan oğlunun "Sen bu yaşta zor kazanırsın" dediği üniversite sınavını iyi bir puanla kazandı ve ilk 62 bin arasına girdi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih eden Yılmaz, fakülteyi de birincilikle tamamladı. Mezuniyet töreninde yaş kütüğüne plaka çakan Yılmaz'a, rektörlük iki karton kutuda hediye verdi. Törenin ardından oğlunun ısrarıyla hediye paketlerini açan Yılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Yılmaz, "Mezuniyet töreninde fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine hediyeler verildi. Hediyeleri açtığımızda şok olduk. Çünkü ilkokul öğrencilerine verilemeyecek hediyeler vermişler. Hediye paketlerinin içinde kurşun kalem, 2 liralık tükenmez kalem, not defteri, magnet, karton ayraç, küçük bir şal, fosforlu kalem, düğünlerde otomobillere takılan havlu ile anahtarlık çıktı. Biz oraya hediye bekleyerek gitmedik. Bizim için değerli olan hediye okul birinciliğiydi. Farklı bir beklentimiz yoktu ama en azından bizimle dalga geçilmesini istemezdik" dedi. REKTÖR YARDIMCISINA GERİ VERDİ Fakülte birincisine bunların verilmesinin onur kırıcı olduğunu aktaran Yılmaz, "İnsanların onore edilmesi güzel bir şeydir ama bu şekilde olmaz. Hiçbir şey verilmemesi daha onurlu olurdu, incindik. Fakülte birinciliği benim için yeterliydi. Annemin omzu kırık olduğu için onun yanından ayrılamadım, o nedenle 5 gündür bu hediyeleri iade edemedim" dedi. Açıklamasının ardından rektörlüğe giden Haluk Yılmaz, hediyeleri bir rektör yardımcısının sekreterliğine bıraktı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği
Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdiKemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.