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"Fakültelerin yarısını İngilizce eğitime geçireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek: "Eğitimle ilgili ciddi değişimler yapmak için atağa geçtik. Bunlardan en önemlisi, yüzde 30 İngilizce eğitme. Fakültelerin yarısını İngilizce eğitime geçirmeyi planlıyoruz"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, üniversite bünyesindeki fakültelerin yarısını İngilizce eğitime geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Rektör Çiçek, MSKÜ toplantı salonunda yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli olan öğrencilere üniversitenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.

Öğrenciler için birçok aktivite düşündüklerini de anlatan Çiçek, "Bunlar sosyalleşme adına yapılacak aktiviteler. Eğitimle ilgili ciddi değişimler yapmak için atağa geçtik. Bunlardan en önemlisi yüzde 30 İngilizce eğitme. Fakültelerin yarısını İngilizce eğitime geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız dünyaya entegre olabilen öğrenci profilini oluşturabilmek." diye konuştu.

Bilimsel araştırmalarda dil sorunuyla karşılaşıldığına dikkati çeken Hüseyin Çiçek, öğrencilerin İngilizce bilmedikleri için dünyayı anlama veya bir bilimsel çalışmayı yürütebilme konusunda yetersizlikler oluştuğunu dile getirdi.

Yüzde 30 İngilizce eğitiminin çok önemli bir hedef olduğunu anlatan Rektör Çiçek, "Var olan öğretim üyelerimizin İngilizce seviyelerini iç eğitimlerle yükseltip, bu eğitimleri verebilir düzeye getireceğiz. Bu sorunu bir kaç yıl içerisinde halletmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmayı yüksek okullarda da yapacağız." dedi.

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