Fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

"Evinizde büyü var" diyerek ve fal bakma bahanesiyle farklı illerde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Esengül Sönmez'i kandırıp altın ve parasını aldıktan sonra kayıplara karışan kadın şüpheliler N.K. ve T.K. ile A.Ş.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen, akraba oldukları öğrenilen 3 zanlı, polisin takibiyle Erzincan'da yakalanarak kente getirildi.

Zanlıların, farklı illerde evlerine gittikleri kişileri "Evinizde büyü var" diyerek ya da fal bakma bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını alıp kaçtıkları öne sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kars Adliyesine gönderildi.

Zanlılardan ele geçirilen altınlar, Kars Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu tarafından Esengül ve eşi Erkan Sönmez'e teslim edildi.

- "'Biz şeyhin evinden geliyoruz"

Esengül Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularıyla sohbet ederken tanımadığı bir kadının evine geldiğini belirterek, "Dolandırıcılar, 'Biz şeyhin evinden geliyoruz, biz adak adamışız, yedi kapıda şeker topluyoruz.' dedi. Ben de şeker kabını verdim." dedi.