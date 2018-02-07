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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.

SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu milyarder işadamı Elon Musk roketin içerisine Tesla Roadster aracını da koydu. Roadster uzaya giden ilk otomobil unvanını elde etti.
Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya’nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.
Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.
Bu arada Falcon Heavy’in ilk kez bir otomobil taşıması uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı. Elon Musk’ın diğer firması Tesla tarafından üretilen elektrikli bir spor otomobil kırmızı Roadster’ın sürücü koltuğunda SpaceX’in gömlek giysilerinden birini giymiş bir manken oturdu.
Falcon Heavy’in ilk uçuşu ile daha büyük roketler geliştirmek için SpaceX’e güç verdiğini belirten uzmanlar Musk’un Mars’a insanları gönderme hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
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