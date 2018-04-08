Falez plajlarında yaz hazırlığı

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyalıları falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturduğu falez plajlarında yeni sezon hazırlıkları başladı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Engelsiz Kafe ve Konserve Koyu plajları Mayıs ayında yeniden hizmete açılacak.
Geçtiğimiz yıl ‘Mavi Bayrak’ almaya hak kazanan Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajlarında yaz mevsimi için hazırlıklar başladı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Engelsiz Kafe ve Konserve Koyu plajlarında kış mevsimi dolayısıyla sökülen ahşap kaplama zeminlerinin yeniden montajı devam ediyor. Çalışmaların Mayıs ayı içerisinde tamamlanıp plajların hizmete açılması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez plajlarının Antalya’ya verilmiş bir söz olduğunu ve 5 plajla bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Gerekli izin ve onayların alınarak projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Falezlerde bulunan plajların, halkın kullanımına açmak için yılmadan mücadele ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir’ dediği Erenkuş mevkiinden Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktasına kadar tamamen kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.
Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum