Falez plajlarında yaz hazırlığı

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyalıları falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturduğu falez plajlarında yeni sezon hazırlıkları başladı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Engelsiz Kafe ve Konserve Koyu plajları Mayıs ayında yeniden hizmete açılacak.

Geçtiğimiz yıl ‘Mavi Bayrak’ almaya hak kazanan Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajlarında yaz mevsimi için hazırlıklar başladı. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Engelsiz Kafe ve Konserve Koyu plajlarında kış mevsimi dolayısıyla sökülen ahşap kaplama zeminlerinin yeniden montajı devam ediyor. Çalışmaların Mayıs ayı içerisinde tamamlanıp plajların hizmete açılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez plajlarının Antalya’ya verilmiş bir söz olduğunu ve 5 plajla bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Gerekli izin ve onayların alınarak projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Falezlerde bulunan plajların, halkın kullanımına açmak için yılmadan mücadele ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir’ dediği Erenkuş mevkiinden Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktasına kadar tamamen kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.