Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki 152 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca fanatik Yahudi, yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi." denildi.
Açıklamada, İsrail polisi korumasında aralarında 47’sinin asker olduğu fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskın, Harem-i Şerif’in hürmetinin ihlali olarak değerlendirildi.
Pesah bayramının içinde bulunduğu İbrani takvimine göre ‘Nisan’ ayı başlangıcı sayılan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini yoğunlaştırmaları bekleniyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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