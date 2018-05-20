HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi eşliğindeki 284 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği belirtildi.

Yahudi takvimine göre Şavuout Bayramı'nın kutlandığı bugün, fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

AA muhabirine konuşan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

Dibs, İsrail polisinin eşlik ettiği 284 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kestiEsenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti
Kocaeli'deki silahlı saldırıKocaeli'deki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harem-i Şerif israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.