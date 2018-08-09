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Fanatik Yahudilerden provakatif eylem girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Umm'ul Fehm kenti girişine gelen yaklaşık 50 fanatik Yahudi, tamamını İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 50 bin nüfuslu kentte bir caminin kapatılması talebiyle provakatif eylem düzenlemek istedi - Filistin asıllı İsrail milletvekili Cemal Zahalka: "Bu kişiler bir kutsal yerin, bir caminin kapatılmasını istiyor. Müslümanlar hiçbir zaman Yahudilere veya Hristiyanlara ait bir kutsal mekanın kapatılmasını talep etmemiştir"

UMM'UL FEHM (AA) - Filistinliler, İsrail'in kuzeyinde bulunan Umm'ul Fehm kentindeki bir caminin kapatılması için gösteri düzenlemek isteyen fanatik Yahudi grubun kente girişine izin vermedi.

İsrail polisi eşliğinde Umm'ul Fehm kenti girişine gelen yaklaşık 50 fanatik Yahudi, tamamını İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 50 bin nüfuslu kente girerek buradaki El-Faruk Camisi'nin kapatılması için provakatif bir eylem düzenlemek istedi.

Haberin duyulması üzerine bir grup Filistinli, kentin girişindeki yolu ulaşıma kapatarak fanatik Yahudileri taşıyan otobüsün kente girişine engel oldu.

İsrail polisi ile karşı karşıya gelen Filistinliler, sık sık "polis dışarı" şeklinde slogan attı.

Filistinlilerin tepkisi üzerine kente giremeyen Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

- "Asıl sorun Netanyahu'nun, elindeki güçle ırkçı politikalara öncülük etmesi"

Öte yandan Filistinlilere destek vermek için Umm'ul Fehm'e gelen İsrail Meclisi'ndeki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Dr. Cemal Zahalka, kimsenin gösteri yapmasına karşı olmadıklarını söyledi.

Zahalka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi grubun bir kutsal mekanın bir caminin kapatılmasını istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kişiler bir kutsal yerin, bir caminin kapatılmasını istiyor. Müslümanlar hiçbir zaman Yahudilere veya Hristiyanlara ait bir kutsal mekanın kapatılmasını talep etmemiştir. Bu insanların cezalandırılması ve bu davranışlarından vazgeçmeleri gerekir. Irkçı söylemlere sahip olmak ifade özgürlüğü değildir."

Umm'ul Fehm'de protesto düzenlemeyi amaçlayan fanatik Yahudilerin küçük bir grup olduğunu ve ciddi bir sorun oluşturmadığını ifade den Zahalha, "Asıl sorun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, elindeki güçle ırkçı politikalara öncülük etmesi. Bu politikanın en son örneğini Yahudi ulus devlet yasası oluşturuyor. Filistinlilere karşı devam eden bir ırkçı politika var." diye konuştu.

İsrail vatandaşı Arapların kurduğu Şeyh Raid Salah liderliğindeki 1948 Filistin İslami Hareketi'nin merkezi olarak bilinen Umm'ul Fehm, en son geçen yıl temmuz ayında işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısında 2 İsrail polisini öldürdükleri iddiasıyla vurularak öldürülen İsrail vatandaşı 3 Filistinlinin yaşadığı yer olarak gündeme gelmişti.

Fanatik Yahudiler, Aksa'da geçen sene yaşanan bu olayı protesto etmek amacıyla Umm'ul Fehm'de gösteri düzenlemek için izin başvurusunda bulunmuş, İsrail polisi de bu hafta başında gösteri izni verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil protesto Umm'ul Fehm

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