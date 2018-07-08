Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Şeyh Mahmud el-Habbaş, "Fanatik Yahudilerin Aksa baskınlarının sürmesi, dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ın duygularını provoke ediyor ve din savaşı çanları çalmasına neden oluyor." dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Habbaş, İsrail hükümetinin, kendi meclis üyeleri ve bakanlarının Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesinin, dünyayı sorumluluklarını yerine getirme durumunda bıraktığını ifade etti.

Uluslararası topluma, ihlallerini durdurması için İsrail'e ciddi şekilde müdahalede bulunma çağrısı yapan Habbaş, fanatik Yahudi grupların, her türlü dini ve siyasi olayı fırsat bilerek Aksa'ya baskınlarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Fanatik Yahudilerin Aksa baskınlarının sürmesi, dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ın duygularını provoke ediyor ve din savaşı çanları çalmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Habbaş, İsrail'in, El-Halil'deki İbrahim Camisi'nde olduğu gibi Aksa'nın da Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölünmesi durumunu dayatmak için ortam oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.