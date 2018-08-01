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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Geçen ay 4 bine yakın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya geçen ay yaklaşık 4 bin fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "3 bin 800'ü aşkın fanatik Yahudi, temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." ifadelerini kullandı

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınlarında artış olduğunu belirten Dibs, "Bu, şu ana kadar yapılan baskınlarda sadece bir ay içinde katılım sağlanan en yüksek rakam." bilgisini verdi.

Dibs, bu artışın son dönemde fanatik Yahudilerce Harem-i Şerif'e yapılan baskınların ve hürmetinin ihlalinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

- Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah saatlerinde ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif’in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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