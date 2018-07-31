Fanatikler nikah masasında buluştu

MANİSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Aydın Muhabiri Ferdi Uzun ile Yasemin Özdemir, Beşiktaş forması giyerek evlendi.
Yunusemre Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Uzun ile Özdemir, Beşiktaş formasını, şahitler ve davetliler ise tuttukları takımların formalarını giydi.
Nikahı kıyan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise cübbesinin altına Manisaspor formasını giydi.
Damat Uzun, Beşiktaş forması ile nikah kıymanın çocukluk hayali olduğunu, nişanlısının da Beşiktaşlı olduğu için bunu kendisiyle paylaştığını anlattı.
Eşinin de kendisiyle aynı düşüncede olması üzerine böyle birşey yaptıklarını dile getiren Uzun, "Hem biz forma giydik hem de şahitler farklı takımların formasını giydi. Güzel bir birliktelik örneği göstermiş olduk. Çok mutluyuz. Belediye başkanının Manisaspor forması giymesi de sürpriz oldu. Ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.
Gelin Özdemir ise mutluluğunu dile getirerek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Nikahı kıyan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şöyle konuştu:
"Burada büyük takımların taraftarları olunca, damat, gelin hanım ve şahitlerini görünce, Manisaspor olmadan olmaz dedik. Biz de büyük Manisaspor taraftarı olarak Manisaspor formasını giymeyi kendimize görev arz ettik. Bunlar birer mesaj. Gençlerimiz takımlarına olan sevgilerini, ifade ediyorlar. Biz de Manisaspor'a sevgi ve muhabbetimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla Manisa'ya olan sevgi ve sadakatimizi gösteriyoruz."
Fenerbahçe forması giyerek nikah şahidi olan Hakan Akdoğan da "Burada forma giyerek sporun kardeşlik ve dostluk olduğunu göstermiş olduk. 2018-2019 sezonu da inşallah tüm futbolseverler adına dostlukla geçer." şeklinde konuştu.
Başkan Çerçi, atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını genç çifte takdim ederek, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Genç çift, törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
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