Fanatikler nikah masasında buluştu

MANİSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Aydın Muhabiri Ferdi Uzun ile Yasemin Özdemir, Beşiktaş forması giyerek evlendi.

Yunusemre Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Uzun ile Özdemir, Beşiktaş formasını, şahitler ve davetliler ise tuttukları takımların formalarını giydi.

Nikahı kıyan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise cübbesinin altına Manisaspor formasını giydi.

Damat Uzun, Beşiktaş forması ile nikah kıymanın çocukluk hayali olduğunu, nişanlısının da Beşiktaşlı olduğu için bunu kendisiyle paylaştığını anlattı.

Eşinin de kendisiyle aynı düşüncede olması üzerine böyle birşey yaptıklarını dile getiren Uzun, "Hem biz forma giydik hem de şahitler farklı takımların formasını giydi. Güzel bir birliktelik örneği göstermiş olduk. Çok mutluyuz. Belediye başkanının Manisaspor forması giymesi de sürpriz oldu. Ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

Gelin Özdemir ise mutluluğunu dile getirerek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Nikahı kıyan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şöyle konuştu: