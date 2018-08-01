FAO'dan acil 120 milyon dolarlık fon çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeteri kadar finanse edilmeyen kriz bölgelerindeki durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, yılın geri kalan kısmı için 120 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın bazı bölgelerindeki krizler için olması gerekenin altında yardım fonu bulunduğu belirtildi.

Bu krizler için acil insani yardım ve tarımsal desteğe ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeterli fon olmadan kuraklık, sel, tarım üretiminde verimsizlik veya çatışmalar gibi yeni zorluklar, milyonlarca insanı şiddetli açlık ve gıda güvensizliğine itebilir, sağlıklarını, hayatlarını ve geleceklerini tehlikeye atabilir. Bu acil durumlar kuraklığın vurduğu Afganistan, Sudan, Suriye, şiddetli muson yağmurundan etkilenen Bangladeş, şiddetin tekrar baş gösterdiği Orta Afrika Cumhuriyeti, kasırga döneminin yaklaştığı Haiti ile tarım üretiminde verimsiz dönemden geçen Irak, Myanmar ve Sahel Kuşağı'nı kapsıyor. Tarıma dayalı geçime acil destek olunmazsa, 2018'in ikinci yarısında bu bölgelerdeki durumun artan açlık ve insani ihtiyaçların daha da kötüleşmesi riski bulunuyor."