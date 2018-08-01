FAO'dan acil 120 milyon dolarlık fon çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yeteri kadar finanse edilmeyen kriz bölgelerindeki durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, yılın geri kalan kısmı için 120 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın bazı bölgelerindeki krizler için olması gerekenin altında yardım fonu bulunduğu belirtildi.
Bu krizler için acil insani yardım ve tarımsal desteğe ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeterli fon olmadan kuraklık, sel, tarım üretiminde verimsizlik veya çatışmalar gibi yeni zorluklar, milyonlarca insanı şiddetli açlık ve gıda güvensizliğine itebilir, sağlıklarını, hayatlarını ve geleceklerini tehlikeye atabilir. Bu acil durumlar kuraklığın vurduğu Afganistan, Sudan, Suriye, şiddetli muson yağmurundan etkilenen Bangladeş, şiddetin tekrar baş gösterdiği Orta Afrika Cumhuriyeti, kasırga döneminin yaklaştığı Haiti ile tarım üretiminde verimsiz dönemden geçen Irak, Myanmar ve Sahel Kuşağı'nı kapsıyor. Tarıma dayalı geçime acil destek olunmazsa, 2018'in ikinci yarısında bu bölgelerdeki durumun artan açlık ve insani ihtiyaçların daha da kötüleşmesi riski bulunuyor."
- "FAO, 120 milyon dolara ihtiyaç duyuyor"
Bu ülkelerin bazılarında elde edilen fonun ihtiyaç duyulan miktara yaklaşamadığının belirtildiği açıklamada, "Bu kritik derecede yeterli finanse edilmemiş krizler için FAO, 3,6 milyon insana ulaşabilmek adına yılın geri kalan kısmında acil 120 milyon dolara ihtiyaç duymaktadır." ifadeleri yer aldı.
Kuruluşun şu ana kadar dünya çapındaki 33 milyon insanın acil ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan 1 milyar doların yüzde 30'undan daha da azını elde ettiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta bazı krizler için elde edilen fonun gereğinin yüzde 6'sı oranında kaldığı ve bu durumun milyonlarca insanı şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya getirdiği vurgulandı.
- "Kimsenin geride bırakılmadığından emin olmalıyız"
Açıklamada, FAO Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Direktörü Dominique Burgeon'un şu sözleri aktarıldı:
"Kimsenin geride bırakılmadığından emin olmak zorundayız. İnsanların hayatını kurtarabilmek, geçimlerini garanti altına almak ve muhtemel krizlere yönelik dirençlerini güçlendirmek adına acil gıda güvenliğinin sağlanması ve geçim kaynaklarına müdahale edilebilmesi için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor."
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