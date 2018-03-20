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FARC 19 kilogram altın teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 06:02 | Son Güncelleme

FARC'ın eski yöneticilerinden Alape, 19 kilo 113 gram altın ve 197 gram platinin yanı sıra bir miktar nakit paranın Özel Varlık Topluluğuna teslim edildiğini duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) elindeki altınlardan 19 kilo 113 gramlık kısmının daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere ülkedeki resmi makamlara teslim edildiği bildirildi.

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 19 bin 113 gram altının, çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğuna teslim edildiğini duyurdu.

Şu ana kadar teslim edilen altın miktarının 156 kilograma ulaştığını belirten Alape, ayrıca son teslimde 197 gram platin, 450 bin ABD doları ve 2 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 720 bin dolar) nakit paranın da bulunduğu bilgisini paylaştı.

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.

Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu.

FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)

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