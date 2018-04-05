FARC ile ELN temsilcileri Ekvador'da bir araya geldi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah bırakmasının ardından yeni kurulan siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri, seçim kampanyası döneminde bazı mensuplarına düzenlenen suikastların arkasındaki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) temsilcileriyle bir araya geldi.

FARC yöneticilerinden Pastor Alape, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle barış görüşmelerinin 5'inci turuna Ekvador'un başkenti Quito'da devam eden ELN'nin müzakere heyetiyle söz konusu suikastlar hakkında görüşmelerde bulunduklarını duyurdu.

Alape, "öldürülen FARC mensupları konusunda sorumluluğu bulunan ELN ile bu konuları etraflıca ele aldıklarını" belirtti.

Örgütle, olayların açığa çıkarılması için çalışma yürütülmesi kararı aldıkları bilgisini de paylaşan Alape, ELN'nin FARC'a siyasi çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmeleri için garanti verdiğini aktardı.

Birkaç gün önce FARC, Cauca yönetim bölgesi kırsalında bazı mensuplarının ELN tarafından kaçırıldığı ve bölgeyi terk etmeleri için tehdit edildiklerini duyurmuştu.

Kolombiya'da 11 Mart'ta düzenlenen meclis seçimleri kampanya sürecinde de birçok FARC üyesi suikasta uğramıştı.

Ocak ayı sonunda da bazı üyelerinin ELN tarafından kaçırıldığını ve sonrasında öldürüldüğünü belirten FARC, örgütten sivil halka ve FARC üyelerine yaptığı saldırılara son vermesini istemişti.