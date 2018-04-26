FARC yöneticisi Marquez, Kolombiya Kongresine girmeyecek

BOGOTA (AA) - Hükümetle yapılan barış anlaşmasıyla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yöneticisi ve başmüzakerecisi Ivan Marquez, bu haktan yararlanmayacağını açıkladı.

Eski FARC ve siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticisi Marquez, ülkedeki medya kuruluşlarından CM&'ye açıklamalarda bulundu.

Partinin, 20 Temmuz'da kongrenin iki kanadından senatoda göreve başlayacak 5 üyesinden biri olan Marquez, senatör olmayacağını belirtti.

Marquez, şunları söyledi:

"Barış anlaşmasıyla gelen bu senato üyeliğiyle ben ne yapacağım? Orada nasıl çalışacağım? Orada bana 'uyuşturucu kaçakçısı' mı diyecekler yani? Ben bu işte yokum. Bize saygı gösterilmesi lazım. Bu eğlenceyi burada bırakmayı tercih ediyorum."

Ivan Marquez, ayrıca geçen hafta Eğitim ve Topluma Dönüş Alanı'ndan ayrıldığını açıklayan eski FARC'ın sözde komutanlarından "El Paisa"nın yeniden silaha sarılması ya da FARC muhaliflerine katılmasının söz konusu olmadığını öne sürdü.