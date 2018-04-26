HABER

FARC yöneticisi Marquez, Kolombiya Kongresine girmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 05:27 | Son Güncelleme

FARC yöneticisi Marquez, Kolombiya Kongresine girmeyecek

BOGOTA (AA) - Hükümetle yapılan barış anlaşmasıyla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yöneticisi ve başmüzakerecisi Ivan Marquez, bu haktan yararlanmayacağını açıkladı.

Eski FARC ve siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticisi Marquez, ülkedeki medya kuruluşlarından CM&'ye açıklamalarda bulundu.

Partinin, 20 Temmuz'da kongrenin iki kanadından senatoda göreve başlayacak 5 üyesinden biri olan Marquez, senatör olmayacağını belirtti.

Marquez, şunları söyledi:

"Barış anlaşmasıyla gelen bu senato üyeliğiyle ben ne yapacağım? Orada nasıl çalışacağım? Orada bana 'uyuşturucu kaçakçısı' mı diyecekler yani? Ben bu işte yokum. Bize saygı gösterilmesi lazım. Bu eğlenceyi burada bırakmayı tercih ediyorum."

Ivan Marquez, ayrıca geçen hafta Eğitim ve Topluma Dönüş Alanı'ndan ayrıldığını açıklayan eski FARC'ın sözde komutanlarından "El Paisa"nın yeniden silaha sarılması ya da FARC muhaliflerine katılmasının söz konusu olmadığını öne sürdü.

Örgütün bir diğer üst düzey ismi Jesus Santrich'in uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandığını hatırlatan Marquez, gerçek ismi Hernan Dario Velasquez Saldarriaga olan "El Paisa"nın da hem bundan hem de can güvenliği endişesi taşımasından ötürü kamptan ayrıldığını ifade etti.

Marquez, birkaç gün önce başkent Bogota'dan ayrılarak FARC'ın uzun yıllar hakimiyet sağladığı yerlerden Caqueta yönetim bölgesinde yaşamaya başlamıştı.

FARC'ın kongredeki diğer isimlerinden Santrich ise 9 Nisan'da "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bogota'daki La Picota cezaevinde tutulan ve gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich'in yasal süreç sonunda ABD'ye gönderilmesi ihtimali bulunuyor.

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iván Márquez Jesús Santrich kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

En Çok Okunan Haberler

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

İlginizi Çekebilir

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.