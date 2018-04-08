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FARC'ın Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

FARC'ın Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etti.

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, yaptığı açıklamada, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğunun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini duyurdu. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimat ile 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.

Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu.

FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.

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kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC)

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