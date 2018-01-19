"FARC'ın muhaliflerinin önünde iki seçenek var, ölüm veya hapis"

BOGOTA (AA) - Kolombiya İçişleri Bakanı Guillermo Rivera, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasına muhalefet ederek silah bırakmayan unsurlarının önünde "ölüm ya da hapis seçeneğinin” bulunduğunu belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre Rivera, iki gün önce bu grubun Meta yönetim bölgesi kırsalında yaptığı ve 6 polisin yaralandığı saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti.

FARC muhaliflerinin, güvenlik güçleri için artık önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Rivera, bu militanların, yargı, askeri ve idari otoriteler tarafından takip edileceğinin altını çizdi.

Rivera, "FARC muhalifleri silah bırakıp adalete teslim olmak gibi bir karar almazsa, önlerinde iki seçenek kalıyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanıp hapse atılmak ya da bir çatışmada öldürülüp mezara girmek.” dedi.

Kolombiya'nın Mesetas kenti kırsalında iki gün önce polisleri taşıyan kamyonete saldırıda bulunulmuş, olayda biri ağır 6 polis yaralanmıştı. Saldırıdan FARC'ın muhalifleri sorumlu tutuluyor.

FARC'ın muhalifleri geçen yıl kasım ayı sonunda Narino yönetim bölgesi kırsalında Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile çatışmış, olayda 13 sivil hayatını kaybetmişti. 8 Ocak'ta yine bu iki grubun çatışmasında iki sivil yaşamını yitirmişti.

(AA)