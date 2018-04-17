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Fare avcısı ilk defa gördüğü yılandan korktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

Ordu’da yavru kedi ilk defa gördüğü yılandan korktu.Kabadüz ilçesinde Süleyman Bıyık’a ait Boncuk isimli yavru kedi ilk kez gördüğü yılanı yakalayamadı.

Fare avcısı ilk defa gördüğü yılandan korktu

Ordu’da yavru kedi ilk defa gördüğü yılandan korktu.
Kabadüz ilçesinde Süleyman Bıyık’a ait Boncuk isimli yavru kedi ilk kez gördüğü yılanı yakalayamadı. Yavru kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışsa da, kediye aldırış etmeyen yılan otların arasında kayboldu.
Boncuk isimli kedinin sahibi Süleyman Bıyık, yavru kedisinin ilk defa yılan gördüğü için korktuğunu söyledi.

Fare avcısı ilk defa gördüğü yılandan korktu

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