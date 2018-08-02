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Fare yiyen tavuk şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Fare yiyen tavuk şaşırttı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yakaladığı fareyi yiyen tavuk ilginç görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Alballar Mahallesi'nde yaşayan Sabri Özşahin, evinin bahçesinde tavuğunun ağzında fare gördü.

Özşahin, fareyi ağzından alabilmek için tavuğu bir süre kovaladı.

Ağzında fareyle sahibinden kaçmayı başaran tavuk daha sonra evin arka kısmına saklanarak fareyi yedi.

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Alballar Mahallesi fare yiyen tavuk Taraklı

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