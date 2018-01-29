Fark edilince kendini patlattı! Afrin'de teröristlerden korkunç eylem

TSK’nın Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucu sıkışan teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. Dün TSK’nın teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderes Beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birliklere yapılan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı.
KOD ADI: AVESTA KHABUR
Gazetevatan'da yer alan habere göre, Cinderes’in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK/YPJ üyesi Suriyeli kadın canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi.
VURULDUĞU SIRADA KENDİNİ PATLATTI
Edinilen bilgiye göre tanklara saldırmadan askerlerin fark ettiği YPJ’li Hemo vurulduğu sırada bombayı patlattı. Askerler ve ÖSO birliklerine mensup savaşçılardan kimse yaralanmazken, bölgedeki tanklar da zarar görmedi.
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