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Fark edilince kendini patlattı! Afrin'de teröristlerden korkunç eylem

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 07:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ele geçirilen Al Hammam Köyü’nde, DEAŞ taktiği kullanarak Türk tanklarına saldırmak isteyen PKK’lı canlı bomba, askerler tarafından fark edilerek vurulduğu sırada kendini patlattı.

Fark edilince kendini patlattı! Afrin'de teröristlerden korkunç eylem

TSK’nın Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucu sıkışan teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. Dün TSK’nın teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderes Beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birliklere yapılan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı.

KOD ADI: AVESTA KHABUR

Gazetevatan'da yer alan habere göre, Cinderes’in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK/YPJ üyesi Suriyeli kadın canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi.

VURULDUĞU SIRADA KENDİNİ PATLATTI

Edinilen bilgiye göre tanklara saldırmadan askerlerin fark ettiği YPJ’li Hemo vurulduğu sırada bombayı patlattı. Askerler ve ÖSO birliklerine mensup savaşçılardan kimse yaralanmazken, bölgedeki tanklar da zarar görmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye PKK PYD YPG Afrin DEAŞ Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı al hammam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geberrrr pislik haşere seni ...Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun.
Mok yoluna gitti desene.
dönme bu aynı erkege benzer bu...
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