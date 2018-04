Fark oluşturan beyinler gastronomi ve bilişim için üretti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve Mühendislik Fakültesi tarafından geçen senelerde “Siber Güvenlik ve Akıllı Yaşam” adıyla gerçekleştirilen “Hackathon” etkinliği, bu sene “Gastrobilişim” adı altında yapıldı.

Gaziantep’in zengin gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek şehrin tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Gaziantep’te Gastrobilişim Hackhatonu düzenlendi. Programın açılış konuşmasını, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken yaptı.

İnovatif fikirler bir arada

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler Moderatörlüğünde, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, Sahan Restoran Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gıda Koçu Yeşim Kaya ve Yazılımcı Daron Yöndem’in katılımıyla “Gastronomi ve Bilişim” paneli gerçekleştirildi. Etkinlik teması ile ilgili tecrübe paylaşımların yapıldığı panelde, program esnasında katılımcılara, temel ihtiyaçların yanı sıra gerekli teknik teçhizat, kırtasiye ekipmanları ve danışman desteği sağlandı. Çoğunluğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan katılımcılar, alanında uzman kişiler tarafından profesyonel iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklar ve fırsatlar hakkında da bilgilendirildi. 48 saat süren Hackaton’da, 13 takım halinde 50 kişi yer aldı.

Hackaton Gastrobilişim’e büyük destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ödül programına katıldı. Katılımcılara önemli açıklamalar yapan Şahin, “Gastrobilişim gibi önemli bir etkinlikte bir araya geldik. Böylesine önemli bir etkinlikte katılımcılar saatlerce bir arada yoğun efor sarf etti. Ben tüm katılımcılar ile beraber her tür yenilikçi çalışmaya öncülük ettiği için Hasan kalyoncu Üniversitesine teşekkür etmek isterim. Teknoloji günümüzde her alanda olmazsa olmaz durumda. Her alanda çok ciddi bir rekabet var. Katılımcılar yoğun çalışmalarla gastronomi gibi önemli bir konuyu teknoloji ile buluşturdu. Şehrimiz Gaziantep’in beş yüz çeşit yemeği var, biz her yerde yemeklerimizin çeşitli hikayeleriyle anlatıyoruz. Yemek çeşitlerimiz kardeşlik açısından, birleştiricilik açısından önemli bir role sahip. Bu kadar önem arz eden yüzlerce çeşit yemeğimiz, bu etkinlik ile teknolojiyle buluşacak ve üretilen projeler, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi yansıtacağına şüphem yok. Baharın bu güzel günlerinde dışarda gezip hava almak varken 48 saat kesintisiz emek vererek çalışan tüm katılımcıları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

“Ctrl alt baklava” üretiği yazılım projesi ile birinci oldu

Bilişimin kültür ile desteklendiği ve yazılım teknolojilerinin üretildiği Hackathon’un son gününde, geliştirilen projeler takımlar tarafından sunularak jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Takımların 48 saatlik yoğun çalışmalar halinde rekabet içinde ürettiği yazılımsal projeler jüri tarafından teker teker değerlendirildi. Jürinin titizlikle yürüttüğü incelemeler sonunda “Masterbug” isimli ekip üçüncü olurken, “Peakloop” isimli ekip ikinciliği elde etti. Birincilik ödülünü Fatma Şahin’in verdiği yarışmanın kazananı ve 5 bin TL’nin sahibi ise “Ctrl Alt Baklava” isimli ekip oldu.

Katılımcıların farklı kültürlere karşı duyarlılıklarının arttırılması ve her alanda beliren teknolojik gelişmeleri hayatlarının her noktasına uygulamalarının hedeflendiği etkinlikte üretilen proje fikirleri, Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden faydalanılarak ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda desteklenecek.