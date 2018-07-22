Farkındalık yaratmak için Çıldır Gölü'nde yüzdüler

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve beraberindekiler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini yaşadı.

Bilmez ve Atalay, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çekin Demirci ve Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ergüder Şimdi ile birlikte sosyal tesislere gelerek, gölün güzelliğine dikkat çekmek ve bilinirliğini artırmak için etkinlik düzenlediler.

Şortlarıyla iskele alanında toplanan protokol, farkındalık oluşturmak için Çıldır Gölü'nde yüzdü.

Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun beklediğinden daha güzel olduğunu belirterek, "Bu suyun kıymetini bilmek lazım. Bütün dostları Çıldır Gölü'nde yüzmeye davet ediyoruz. 2 bin rakımda yüzmek çok harika." dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da bundan sonra programlarını Çıldır Gölü'ne göre yapacağını söyledi.

Suyun yüzmek için muhteşem olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti: