Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, fakültenin bulunduğu Cebeci yerleşkesinde yaşanan değişime işaret ederek "Farklı görüşlerden öğrencilerimiz kol kola. Akşam iftara gidiyorlar, birbirlerine saygı gösteriyorlar. Türkiye'nin birlik beraberliği konusunda örnek alınacak bir fakülte olduğumuzu düşünüyorum." dedi. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirtti. Fakülteden çok önemli hukukçu ve siyasetçilerin mezun olduğunu, öğrencilerin hakimlik ve savcılık sınavlarında çok büyük başarılar elde ettiğini aktaran Özen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin tarihin, Cumhuriyet'in ve vatanseverliğin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini dile getirdi. Özen, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yönelik gelişen teknolojiyle uyumlu bir eğitim programı uyguladıklarını ifade ederek öğrencilerin Adalet Bakanlığı ile iş birliğinde dönem dönem cezaevlerine gönderildiğini, kadına yönelik şiddet gibi spesifik alanlarda henüz avukat olmadan çalışma imkanı yakaladığını söyledi.

- "Terör örgütlerine karşı çok güçlü bir mücadele örneği gösterdik" Prof. Dr. Özen, tarafsız ve bağımsız hukukçular yetiştirmenin her zaman ana ilkeleri olduğunun altını çizerek özellikle 15 Temmuz'dan sonra vatanseverliğin öğrencilerde içselleştirilmesini çok önemsediklerini vurguladı. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinden Yasin Naci Ağaroğlu'nun 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olduğunu anımsatan Özen, Ağaroğlu'nun adını fakültede bir salona verdiklerini ve her 15 Temmuz'da anma etkinlikleri düzenlediklerini aktardı. Özen, şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin FETÖ ve bu tür yasa dışı terör örgütlerine karşı gerçekten çok duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bununla da gurur duyuyorum. Belki geçmişte Cebeci kampüsü hakkında bazı algılar oluşmuş olabilir ama şu an ana yerleşkemizin Türk bayraklarıyla donatıldığını, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anan yazıları görürsünüz. Yerleşkemiz Afrin'e giden Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm güvenlik güçlerinin arkasında olduğunu söyleyen afişlerle dolu. Tabii ki bu hem Türk milletine hem de vatanseverliğe yakışan bir konsept. İyi bir hukukçunun aynı zamanda çok kritik dönemde milletinin, devletinin yanında olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle biz de üniversitede Sayın Rektörümüzün başkanlığında FETÖ'ye ve milli güvenliği tüm terör örgütlerine karşı çok güçlü bir mücadele örneği gösterdik. Bu konuda belki de sıfır tolerans gösteren ender üniversitelerden, fakültelerden biriyiz."

Cebeci yerleşkesinde artık huzurun hüküm sürdüğünü, iftar-sahur yemeklerinde farklı görüşlerden öğrencilerin bir araya geldiğini, herkesin hak ve inançlara saygılı olduğunu anlatan Özen, "Farklı görüşlerden öğrencilerimiz kol kola. Akşam iftara gidiyorlar, birbirlerine saygı gösteriyorlar. Türkiye'nin birlik beraberliği, vatanseverliği konusunda örnek alınacak bir fakülte olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Toplumsal barışın temelleri atıldı burada" Özen, öğrencilerin FETÖ gibi örgütlere karşı çok duyarlı, adaletin, hukukun ve devletin yanında yetiştirildiğine işaret ederek "Hedefimiz huzurun sağlanması, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimden eşit yararlanmaları ama burada düşünce özgürlüğü adı altında devletin temel kurallarını ihlal edecek, şiddet içerecek eylem ve davranışlara asla izin vermiyoruz. Bu konuda toleransımız sıfırdır." dedi Cebeci kampüsünün bir dönem sağ-sol çatışmalarıyla, şiddet olaylarıyla anıldığını ama artık bunların artık geçmişte kaldığını söyleyen Özen, "Toplumsal barışın temelleri atıldı burada." görüşünü dile getirdi.

"Devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." diyen Özen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla üniversitede bu değişim sürecinin başladığını, özellikle 15 Temmuz sonrasının ciddi bir kırılma olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin sadece eğitimiyle değil imkanları ve huzuru bakımından da tercih edilecek bir hale geldiğini bildiren Özen, terör örgütleriyle mücadeleyi asla bırakmayacaklarına dikkati çekti. - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin hayrına" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özen, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkenin hayrına olacağını düşünüyorum. Dünyada değişen olaylarda güçlü liderlerinizin olması gerekiyor. Parlamenter sistemde, özellikle koalisyon süreçlerinde o pazarlıkların getirdiği bir kıskaç içerisinde Türkiye'nin bunaldığını ve patinaj yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da toplumun demokratik tutumunu göstereceğine inanıyorum."