Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu toprakları kadar büyük bir kültürel zenginliğe ve çeşitliliğe sahip olan dünyada başka bir ülkenin bulunmadığını belirterek, "Farklılık ve çeşitlilik, büyük medeniyetleri bir arada buluşturur." dedi.

Kurtulmuş, Ünye Belediyesince, bir restoranda organize edilen Ünye Tanıtım Filmi Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, filmde emeği geçenleri ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı tebrik etti..

Ünye'nin, Karadeniz'in ve belki de Türkiye'nin şehirleri arasında çok önemli ve güzel bir yer olduğunu belirten Kurtulmuş, "Fiziki itibarıyla da önemli. Her tarafında olağanüstü güzelliklerin hala taze bir şekilde koruduğu bir kentimiz. Bu anlamda seçilen mekanlar da fevkalade güzel bir şekilde seçilmiş. Ayrıca güneşin, denizin, yeşilin, mavinin o uyumu ve ahengi de Ünye'de var olanı yansıtır bir şekilde çekilmiş. Bundan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ünye doğumlu olduğunu anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazları burada geçiren bir ailenin çocuğu olarak biraz da bunları izleyince o çocukluğumuzdaki o güzellikleri de hatırladım. Hakikatten tanıtılması, üzerinden iletişim kurulması, bir marka oluşturulması fevkalade kolay olan bir kentimiz ama böyle bir çabaya ihtiyaç vardı. Bu çabanın ortaya konulması her türlü takdirin üstündedir. İnşallah beklediğimiz, ümit ettiğimiz sonuçları da, etkileri de oluşturacaktır diye düşünüyorum."