GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse etnik yapısından dolayı, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı asla ötekileştirilemeyecek. İşte bunun teminatı bu dönem yine Recep Tayyip Erdoğan'dır, yine AK Parti'dir." dedi.

Gül, AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde tüm Türkiye'nin verdiği destekle "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan"ı yalnız bırakmadığını belirtti.

Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı kampanya yaptıklarını vurgulayan Gül, "Bu aziz millete, bu aziz ülkeye karşı kampanya yaptılar ama eli öpülesi bu millet, kalbiyle, ferasetiyle sandığa gitti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durdu. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Gül, milletin 24 Haziran'da yeni bir sistemin kapısını açtığını anımsatarak, "Seçim 24 Haziran'da kaldı. Şimdi artık geriye değil, önümüze, ileriye bakmak zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız, terörle etkin mücadele için çalışacağız, insan haklarını ve demokrasiyi, özgürlükleri herkes için, her kesim için geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.