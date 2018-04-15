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"Farklılıklarımıza rağmen kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "Biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginlikten istifade etmek istiyoruz. Onun için biz memleketimizi bu farklılıklarıyla seviyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginlikten istifade etmek istiyoruz. Onun için biz memleketimizi bu farklılıklarıyla seviyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Tekirdağ 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin çözüm yollarının farklı olduğunu ancak bunun oturup konuşmak için bir engel olmadığını söyledi.

Siyasi partilerin farklı çözüm yolları izlemesinin olağan bir şey olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizi her zaman şununla karşı karşıya bırakıyorlar; 'Siz nasıl oluyor da muhalefet ile bir araya geliyorsunuz?' Yahu konuşmakta ne zarar var? Sizle de konuşalım, gelin. Bizim konuşmaya, görüşmeye bir itirazımız yok ki... Elbette bir araya gelip konuşacağız. Meseleleri tartışacağız. Çözüm yollarımız farklı olabilir. Bundan daha tabii bir iş olmaz."

Bu farklılıkları biz zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginlikten istifade etmek istiyoruz. Onun için biz memleketimizi bu farklılıklarıyla seviyoruz. Farklılıklarımıza rağmen kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İnşallah biz bunun temelini atacağız. Bu memlekette başta AK Partili olmak üzere herkesi kucaklayacağız."

"15 Temmuz'da rastladığımız gibi bir kalkışma ile karşı karşıya kalırsak elbette orada olağanüstü hal ilan edilmesi tabiidir, gereklidir." diyen Karamollaoğlu, ancak "olağanüstü halin olağan hale gelmemesi" gerektiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kongre parti Saaadet Tekirdağ

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