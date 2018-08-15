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Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon Birliğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 01:34 | Son Güncelleme

Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon Birliğinde

RABAT (AA) - Afrika Telekomünikasyon Birliği (ATU), Fas'ın 34 yıl önce çekildiği örgüte yeniden üye olduğunu duyurdu.

Fas'ın örgüt üyeliğine dönüşü, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Temsilciler Konferansı Afrika Grubu 4. Bölgesel Hazırlık Toplantısı'nda ilan edildi.

Toplantıya Fas'ı temsilen Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (ANRT) Teknik Müdürü Muhammed İdrisi el-Melyani'nin başkanlığındaki heyet katıldı.

Fas haber ajansı MAP ise haberinde, ATU'nun Nairobi'de, Fas'ın örgüte dönüş talebinin kabul edildiği yönünde bir genelge yayımladığını aktardı.

Fas, Polisario Cephesi'nin ATU'ya kabul edilmesine tepki olarak 1984 yılında örgütten çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ATÜ Fas

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