Fas hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye düzensiz göçle mücadele konusundaki mali desteğinin, "Fas'ın çabası ve fedakarlığı" oranında olmadığını açıkladı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede olağanüstü bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Fas'ın 2016 yılında Avrupa'ya yapılan 32 bin göç girişimini engellediğini ve bu rakamın 2017'de 65 bine çıktığını vurgulayan Halfi, göçmenlerin çoğunun Fas vatandaşı olmadığını söyledi.

Halfi, "Fas'ın çabası ve fedakarlığı düzeyinde destek alması için Fas ve Avrupa Birliği arasında ortak sorumluluk taşıyan güçlü bir iş birliğine ihtiyaç var. AB'nin verdiği mali destek Fas'ın çabası ve fedakarlığı kadar büyük değil." dedi.

Avrupa Komisyonu istatistiklerine göre, Avrupa Birliği tarafından Fas'a göç dosyasını yönetmesi için 10 yıl içinde toplam 100 milyon avrodan fazla destek verildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de geçen çarşamba Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında İspanya ve Fas'a verilen desteğin artırılmasına hazır olduklarını dile getirmişti. Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında düzensiz göçmen bulunduğu düşünülüyor.

