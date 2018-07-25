Fas açıklarında 500'den fazla göçmen kurtarıldı

TANCA (AA) - Fas'tan yasa dışı yollarla Avrupa sahillerine geçmeye çalışan 500'den fazla düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Fas emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fas Deniz Kuvvetleri, 3 botla denize açılan Afrika uyruklu 110 düzensiz göçmeni kurtardı.
Denize açıldıktan kısa süre sonra kurtarılan göçmenler arasında Gine ve Senegalli iki kadının da bulunduğu aktarıldı.
İspanya Deniz Güvenliği ve Kurtarma Teşkilatı'nın (SASEMAR) Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Cebelitarık Boğazı'nda düzenlenen operasyonlar kapsamında 29 botta bulunan 399 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas'tan İspanya'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 443 kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.
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