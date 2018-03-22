Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, "Afrika Serbest Ticaret Bölgesi" kurulmasına yönelik anlaşmayla ülkesinin Batı Sahra'daki pozisyonunu güçlendirdiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Osmani, dün Ruanda'da imzalanan, Afrika ülkelerinin kendi aralarında serbest ticaret yapmasına imkân verecek anlaşmanın önemine işaret ederek, bu adımın Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmani, "Uzun zamandır bu anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. Afrika, dünyada politik ve ekonomik olarak en çok entegre sorunu yaşayan kıta. Sürdürülebilir kalkınma için Afrika'nın en önemli önceliği entegrasyon. Bu yüzden anlaşma Afrika kıtası için çok önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imza sürecinde Fas'ın toprak bütünlüğüne aykırı bir duruma müsaade etmediklerinin altını çizen Osmani, Batı Sahra'nın milli mesele olduğunu ve bundan taviz verilemeyeceğini söyledi.

Osmani ayrıca, bu anlaşmaya imza atarak 1984'te ayrıldıkları Afrika Birliği'ne dönüşlerini taçlandırdıklarını kaydetti.