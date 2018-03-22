Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, "Afrika Serbest Ticaret Bölgesi" kurulmasına yönelik anlaşmayla ülkesinin Batı Sahra'daki pozisyonunu güçlendirdiğini söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Osmani, dün Ruanda'da imzalanan, Afrika ülkelerinin kendi aralarında serbest ticaret yapmasına imkân verecek anlaşmanın önemine işaret ederek, bu adımın Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.
Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmani, "Uzun zamandır bu anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. Afrika, dünyada politik ve ekonomik olarak en çok entegre sorunu yaşayan kıta. Sürdürülebilir kalkınma için Afrika'nın en önemli önceliği entegrasyon. Bu yüzden anlaşma Afrika kıtası için çok önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın imza sürecinde Fas'ın toprak bütünlüğüne aykırı bir duruma müsaade etmediklerinin altını çizen Osmani, Batı Sahra'nın milli mesele olduğunu ve bundan taviz verilemeyeceğini söyledi.
Osmani ayrıca, bu anlaşmaya imza atarak 1984'te ayrıldıkları Afrika Birliği'ne dönüşlerini taçlandırdıklarını kaydetti.
Ruanda'nın başkenti Kigali'de çarşamba günü düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olacak Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasını öngören anlaşmaya 44 Afrika ülkesi imza atmıştı.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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