HABER

Fas "Bamako Sözleşmesi"ni kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Fas "Bamako Sözleşmesi"ni kabul etti

RABAT (AA) - Fas hükümetinin, tehlikeli atıkların Afrika'ya ithalinin yasaklanması, Afrika'da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü ve yönetimine ilişkin düzenlenen Bamako Sözleşmesi'ni kabul ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, başkent Rabat'ta haftalık bakanları kurulu toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, tehlikeli atıkların Afrika'ya ithalinin yasaklanması, Afrika'da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü ve yönetimine dair hazırlanan Bamako Sözleşmesi'ne katılmayı öngören yasa tasarısını onayladı." dedi.

Halefi, ülkesinin Batı Sahra'nın egemenliği konusunda gerginlik yaşadığı Polisario Cephesine işaret ederek, Bamako Sözleşmesi'ne "Fas'ın tanınmayan bir oluşumu tanıyacağı anlamına gelmediği" şartıyla katılacağını belirtti.

Bamako Sözleşmesi, tehlikeli atıklarını sınır ötesi hareketlerini düzenlemek için 30 Ocak 1991'de Mali'nin Bamako kentinde kabul edilmişti. Anlaşma 27 ülke tarafından onaylanmış ve 22 Nisan 1998'de yürürlüğe girmişti.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklamasıMuharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bamako Sözleşmesi Fas tehlikeli atıkları

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.