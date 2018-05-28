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Fas Başbakanı Osmani'den "Batı Sahra" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Başbakan Sadeddin el-Osmani: "Fas, toprak bütünlüğü içinde Sahra'daki (Batı Sahra bölgesi) egemenliğine sahip çıkmak için her türlü seçeneği uygulamaya hazırdır"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin Batı Sahra'daki toprak bütünlüğünün devamı için Polisario Cephesine karşı her türlü savunma seçeneğine hazır olduğunu söyledi.

Osmani, Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "Fas, toprak bütünlüğü içinde Sahra'daki (Batı Sahra bölgesi) egemenliğine sahip çıkmak için her türlü seçeneği uygulamaya hazırdır. Bunun yanı sıra uluslararası kanunları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgeye ilişkin kararlarını da savunmaya devam deeceğiz." dedi.

Fas'ın Batı Sahra'daki haklarından vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Osmani, Batı Sahra sorununun tamamen Fas lehine çözüme kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Polisario Cephesinin bölgedeki girişimlerine de değinen Osmani, "Polisario Cephesinin bölgedeki provokatif eylemlerine karşı sürekli teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani Polisario

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