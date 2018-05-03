RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin Batı Sahra üzerindeki egemenliğine ve ulusal ilkelerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada Osmani, İran'ın müttefiki olan Lübnan merkezli Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne verdiği destek ve eğitim nedeniyle ülkesinin Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kararın arka planında yatan mesaj; Fas'ın ulusal ilke ve egemenliğini hedef alan herhangi bir saldırı karşısında tolerans göstermesinin veya görmezden gelmesinin mümkün olamayacağıdır."

Fas'ın İran'la diplomatik ilişkilerini keserek, net bir duruş sergilediğini vurgulayan Osmani, Batı Sahra konusunun ülkesi için bir egemenlik ve ulusal ilkeler meselesi olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son olarak Poliserio'dan tampon bölge statüsünü korumasını ve Moritanya sınırında yer alan Guerguerat bölgesinden çekilmesini istediğini hatırlatan Fas Başbakanı, BMGK'nın bu kararını "genel anlamda adaletli bir karar" olarak nitelendirdi.