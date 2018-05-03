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Fas Başbakanı'ndan egemenlik konusunda "sıfır tolerans" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı'ndan egemenlik konusunda "sıfır tolerans" açıklaması

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin Batı Sahra üzerindeki egemenliğine ve ulusal ilkelerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada Osmani, İran'ın müttefiki olan Lübnan merkezli Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne verdiği destek ve eğitim nedeniyle ülkesinin Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kararın arka planında yatan mesaj; Fas'ın ulusal ilke ve egemenliğini hedef alan herhangi bir saldırı karşısında tolerans göstermesinin veya görmezden gelmesinin mümkün olamayacağıdır."

Fas'ın İran'la diplomatik ilişkilerini keserek, net bir duruş sergilediğini vurgulayan Osmani, Batı Sahra konusunun ülkesi için bir egemenlik ve ulusal ilkeler meselesi olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son olarak Poliserio'dan tampon bölge statüsünü korumasını ve Moritanya sınırında yer alan Guerguerat bölgesinden çekilmesini istediğini hatırlatan Fas Başbakanı, BMGK'nın bu kararını "genel anlamda adaletli bir karar" olarak nitelendirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği" gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Burita, Fas'ın Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

İran ve Hizbullah ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Fas İRAN Osmani Polisario Cephesi

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