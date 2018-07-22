Fas-Cezayir arasındaki sınır kapılarının açılması için gösteri

UCDA (AA) - Fas ve Cezayir hududunun her iki tarafında çok sayıda kişi, Eylül 1994'te kapatılan sınır kapılarının tekrar açılması talebiyle gösteri yaptı.

Fas tarafındaki Zevc Biğal ve Cezayir tarafındaki El-Akid Lutfi sınır kapılarında toplanan onlarca aktivist, avukat, basın mensubu ve vatandaş, iki ülke arasındaki sınır kapılarının tekrar açılması ve kara yolu ulaşımının sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride, "Halk, sınır kapısının açılmasını istiyor" sloganı atıldı.

Fas tarafındaki eylemciler, dakikalar içinde akrabalarına ulaşabilecekken, hava yoluyla uzun saatler yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ve maliyetin çok büyük oranda arttığını ifade etti.

Cezayir tarafında gösteriye katılanlardan Yemine es-Saduni, 20 yıldan uzun süredir görmediği akrabalarıyla buluşmak için sınır kapısının açılmasını talep etti.

Saduni, "Acılarımın sonlanması için sınır kapısının açıldığını görmeyi umuyorum." dedi.

Yöneticilerin sokağın sesine kulak vermesini ve sınır kapısı sorununun çözülmesi için anlaşmazlıkların bir kenara bırakılmasını isteyen göstericiler, özellikle uçak bileti ücretlerinin yükselmesinin, sorunlarını günbegün derinleştirdiğini kaydetti.

Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirliler'in olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler hala "soğuk" olarak nitelenirken, en önemli sorunlardan birinin Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

