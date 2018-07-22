Fas-Cezayir arasındaki sınır kapılarının açılması için gösteri

UCDA (AA) - Fas ve Cezayir hududunun her iki tarafında çok sayıda kişi, Eylül 1994'te kapatılan sınır kapılarının tekrar açılması talebiyle gösteri yaptı.
Fas tarafındaki Zevc Biğal ve Cezayir tarafındaki El-Akid Lutfi sınır kapılarında toplanan onlarca aktivist, avukat, basın mensubu ve vatandaş, iki ülke arasındaki sınır kapılarının tekrar açılması ve kara yolu ulaşımının sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.
Gösteride, "Halk, sınır kapısının açılmasını istiyor" sloganı atıldı.
Fas tarafındaki eylemciler, dakikalar içinde akrabalarına ulaşabilecekken, hava yoluyla uzun saatler yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ve maliyetin çok büyük oranda arttığını ifade etti.
Cezayir tarafında gösteriye katılanlardan Yemine es-Saduni, 20 yıldan uzun süredir görmediği akrabalarıyla buluşmak için sınır kapısının açılmasını talep etti.
Saduni, "Acılarımın sonlanması için sınır kapısının açıldığını görmeyi umuyorum." dedi.
Yöneticilerin sokağın sesine kulak vermesini ve sınır kapısı sorununun çözülmesi için anlaşmazlıkların bir kenara bırakılmasını isteyen göstericiler, özellikle uçak bileti ücretlerinin yükselmesinin, sorunlarını günbegün derinleştirdiğini kaydetti.
Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirliler'in olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.
İki ülke arasındaki ilişkiler hala "soğuk" olarak nitelenirken, en önemli sorunlardan birinin Batı Sahra olduğu belirtiliyor.
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum