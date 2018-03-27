Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'nın Filistin temasları

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs Komitesi'ne başkanlık etmek ve Kudüs'teki önemli projeleri destekleyen "Kudüs Beytülmali" kurmak suretiyle Fas'ın Filistin davasına sunduğu desteklerden övgüyle söz etti.

Filistin meselesini uluslararası meşruiyet kararları temelinde çözmeyi amaçlayan, uluslararası bir mekanizmanın ortaya çıkmasına neden olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak uluslararası bir barış konferansının yapılmasının önemine işaret eden Abbas, Filistinlilerin kabul edilmiş sabit haklarına bağlı kalan, dikte ve tehdit dili ile Filistin davasını tasfiye etme girişimlerini reddeden Filistin tutumuna yönelik Arap desteğinin önemini vurguladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'yı makamında kabul ederek, Filistin topraklarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita'yı Ramallah'taki makamında kabul etti.

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita da Fas Kralı 6. Muhammed'in Kudüs'e özel önem gösterdiğini, Filistin davası ve Kudüs kentine yönelik tehlikelere karşı koymak için Filistin Devlet Başkanı Abbas ile istişare ve koordinasyona özen gösterdiğini aktardı.

Bu sabah Filistine ulaşan Fas Dışişleri ve Uluslarararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita, ziyaretine Mescid-i Aksa'da namaz kılarak başlamıştı.

Burita, daha sonra Batı Şeria'ya geçerek Ramallah'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelmişti.