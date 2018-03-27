HABER

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'nın Filistin temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'nın Filistin temasları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita'yı Ramallah'taki makamında kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita'yı makamında kabul ederek, Filistin topraklarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Filistin meselesini uluslararası meşruiyet kararları temelinde çözmeyi amaçlayan, uluslararası bir mekanizmanın ortaya çıkmasına neden olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak uluslararası bir barış konferansının yapılmasının önemine işaret eden Abbas, Filistinlilerin kabul edilmiş sabit haklarına bağlı kalan, dikte ve tehdit dili ile Filistin davasını tasfiye etme girişimlerini reddeden Filistin tutumuna yönelik Arap desteğinin önemini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs Komitesi'ne başkanlık etmek ve Kudüs'teki önemli projeleri destekleyen "Kudüs Beytülmali" kurmak suretiyle Fas'ın Filistin davasına sunduğu desteklerden övgüyle söz etti.

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Burita da Fas Kralı 6. Muhammed'in Kudüs'e özel önem gösterdiğini, Filistin davası ve Kudüs kentine yönelik tehlikelere karşı koymak için Filistin Devlet Başkanı Abbas ile istişare ve koordinasyona özen gösterdiğini aktardı.

Bu sabah Filistine ulaşan Fas Dışişleri ve Uluslarararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita, ziyaretine Mescid-i Aksa'da namaz kılarak başlamıştı.

Burita, daha sonra Batı Şeria'ya geçerek Ramallah'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelmişti.

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını!
İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıtİyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklamasıDoğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.