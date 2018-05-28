HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fas, Gazze'de hastane kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

Fas, Gazze'de hastane kuracak

Fas Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'de cerrahi operasyonların yapılabileceği seyyar bir hastane kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği seyyar bir hastanenin kurulması için karar aldığı ifade edildi.

Kararın, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde çok sayıda sivilin yaralanması üzerine alındığı, bu adımın gösterilerde yaralanan Filistinli sivillere hizmet verilmesi için atıldığı kaydedildi.

Ramazan ayına denk gelen bu girişimin Kral 6. Muhammed'in Filistin davasına olan tarihi desteğinin gerekliliği olduğu ve kardeş Filistin halkı ile dayanışma için yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanenin ne zaman kurulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma!Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma!
Kazara vurulan astsubay şehit oldu!Kazara vurulan astsubay şehit oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Gazze seyyar hastane

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına soruşturma

Son dakika! ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına soruşturma

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma!

Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma!

Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.