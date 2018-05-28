Fas, Gazze'de hastane kuracak

Fas Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'de cerrahi operasyonların yapılabileceği seyyar bir hastane kurulmasına karar verildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği seyyar bir hastanenin kurulması için karar aldığı ifade edildi.
Kararın, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde çok sayıda sivilin yaralanması üzerine alındığı, bu adımın gösterilerde yaralanan Filistinli sivillere hizmet verilmesi için atıldığı kaydedildi.
Ramazan ayına denk gelen bu girişimin Kral 6. Muhammed'in Filistin davasına olan tarihi desteğinin gerekliliği olduğu ve kardeş Filistin halkı ile dayanışma için yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, hastanenin ne zaman kurulacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.
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