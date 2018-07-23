HABER

Fas Hava Yolları'ndaki kısmi grev seferleri etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

Fas Hava Yolları'ndaki kısmi grev seferleri etkiledi

Fas Kraliyet Hava Yolları'nın geçen hafta pilotlar tarafından başlatılan kısmi grev nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği bildirildi.

Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan Fransa'daki iki farklı havaalanına yapılması planlanan gidiş-dönüş 4 seferin iptal edildiği belirtildi.

Bugün ve yarın yapılması planlanan ikişer seferin daha ertelenebileceği ifade edilen açıklamada, uçuşların tarihine ilişkin bilgi almak adına havalimanı idaresiyle iletişime geçilmesi istendi.

Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle geçen çarşamba gününden itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.

Fas Kraliyet Hava Yolları da geçen cuma grevin şirketi olumsuz etkileyeceğine işaret ederek uyarıda bulunmuştu.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!
Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildiBedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Fas Kraliyet Hava Yolları grev sefer

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.