Fas hükümetinden memur maaşlarına zam hazırlığı

Fas hükümeti, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin memurun maaşına zam yapmayı planladığını duyurdu ancak bazı sendikalar teklifi yeterli bulmayıp reddetti.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, sendikalarla yürütülen diyalog sürecinin başarılı olması ve gelirin iyileştirilmesi, satın alım gücünün desteklenmesi ve toplumsal farkların azaltılmasına etkisi olacak bir anlaşmanın imzalanmasını istediğini vurguladı.

Sendikalara sunulan teklifin detaylarına değinen Halfi, 120 bini belediyelerde çalışanlar olmak üzere 700 bin memurun gelirinin iyileştirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Halfi, yaklaşık 431 milyon dolarlık teklifin birinci ve beşinci kademeler arasındaki memurların maaşlarının artırılmasının yanı sıra uzak bölgelerde çalışanlara ek ödenek verilmesini kapsadığını söyledi.

Hükümetin sendikalarla anlaşmayı umut ettiğini dile getiren Halfi, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

- Sendikalardan ret

Bazı sendikalar, hükümetin teklifini yeterli bulmadı.