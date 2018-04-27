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Fas hükümetinden memur maaşlarına zam hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 03:02 | Son Güncelleme

Hükümet, 700 bin memurun maaşına zam yapmayı planladığını açıkladı - Bazı sendikalar teklifi yeterli bulmayıp reddetti

Fas hükümeti, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin memurun maaşına zam yapmayı planladığını duyurdu ancak bazı sendikalar teklifi yeterli bulmayıp reddetti.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, sendikalarla yürütülen diyalog sürecinin başarılı olması ve gelirin iyileştirilmesi, satın alım gücünün desteklenmesi ve toplumsal farkların azaltılmasına etkisi olacak bir anlaşmanın imzalanmasını istediğini vurguladı.

Sendikalara sunulan teklifin detaylarına değinen Halfi, 120 bini belediyelerde çalışanlar olmak üzere 700 bin memurun gelirinin iyileştirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Halfi, yaklaşık 431 milyon dolarlık teklifin birinci ve beşinci kademeler arasındaki memurların maaşlarının artırılmasının yanı sıra uzak bölgelerde çalışanlara ek ödenek verilmesini kapsadığını söyledi.

Hükümetin sendikalarla anlaşmayı umut ettiğini dile getiren Halfi, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

- Sendikalardan ret

Bazı sendikalar, hükümetin teklifini yeterli bulmadı.

Ülkenin en büyük sendikası olan Fas İşçi Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin toplumsal diyalog çerçevesinde sunduğu teklifin iyileştirilmesi istendi.

"İşçilerin satın alım gücüne yapılan saldırıya ve kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına" tepki gösteren sendika, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda düzenlenecek kutlamalara katılım çağrısı yaptı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, beşinci kademedeki bir memur 4 bin 500 dirhemden (484 dolar) az maaş alıyor.

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