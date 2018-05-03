Fas yönetimi, Cezayir'in, Polisario Cephesi ile ilgili yaşanan gelişmelerde sergilediği "düşmanca" tavırdan üzüntü duyduklarını bildirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Cezayir'in, Fas Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'i Dışişleri Bakanlığına çağırmasına tepki gösterildi.

Cezayir'in "düşmanca" tavrından üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, Fas'ın bu tavra rağmen Cezayir halkıyla olan güçlü ilişkilerini korumaya ve iyi komşuluk ilkesi temelinde bunu geliştirmeye devam edeceği kaydedildi.

Fas'ın elinde, Hizbullah'ın, Polisario Cephesi'ne askeri, siyasi ve medya alanında destek sunduğu konusunda kesin kanıtlar olduğuna işaret edilen açıklamada, "Cezayir'in Batı Sahra sorununda oynadığı rol ve Polisario Cephesi'ne verdiği destek söz konusu olduğunda bu ülkeyi dolaylı yollardan itham etmeye gerek olmadığı, 1975'ten beri söz konusu cepheye eğitim, finans ve silah desteği verdiğinin bilindiği" ifade edildi.

Cezayir, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın önceki gün yaptığı açıklamaları protesto amacıyla dün Fas Büyükelçisi Abdulhalik'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.