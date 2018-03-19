Fas ile Finlandiya güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Fas ile Finlandiya arasında terör ve göçle mücadele ile insan kaçakçılığı konularında temaslar gerçekleştirildi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas’a gelen Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mikkanen'in, Faslı mevkidaşı Abdulvafi Leftit ile bir araya geldiği bildirildi.
Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas ile Finlandiya içişleri bakanlarının başkent Rabat’ta bir araya geldiği ve görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere insan kaçakçılığı ve göçle mücadeleyi kapsayan güvenlik alanında iş birliğinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, iki ülke arasında terörle ve organize suçlarla mücadele kapsamında bilgi alışverişinin güçlendirilmesine ilişkin çabaların önemine vurgu yapıldı.
Ayrıca açıklamada, Finli Bakan Mikkanen’in, “Fas, terörle mücadelede mekanizmalarını güçlendirerek, artan terör tehdidine karşı etkin önlemler geliştirdi.” ifadelerine yer verildi.
Kuzey Afrika ziyareti kapsamında Fas’a gelen Mikkanen’in, resmi temaslarını tamamlamasının ardından yarın Tunus’a geçmesi bekleniyor.
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