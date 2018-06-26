Fas Kralı 6. Muhammed Erdoğan'ı tebrik etti

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Erdoğan'a tebrik mesajı gönderen Kral 6. Muhammed, Erdoğan'ı kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.
Kral 6. Muhammed tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk halkının, şahsınıza yönelik güvenini yenilemesi, ülkenizi daha ileriye götürme, daha çok başarı elde etme ve Türkiye'nin konumunu bölgesel ve uluslararası platformda güçlendirme yolunda sarf ettiğiniz çabaları takdir ettiğinin bir ifadesidir. Verimli iş birliği ve etkili dayanışma üzerine kurulu iki ülke ilişkilerinin güçlenmesini temenni ediyoruz."
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