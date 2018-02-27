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Fas Kralı 6. Muhammed kalp ameliyatı geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 01:26 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan ameliyatın başarılı geçtiği duyuruldu

Fas Kralı 6. Muhammed'in, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir kalp ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 6. Muhammed'in geçen cumartesi günü kalp ritminde bozukluk yaşadığı ve tetkiklerinde de ritim bozukluğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Fas Kralı'nın Paris'te bir klinikte ameliyat edildiği duyurulan açıklamada, ritim bozukluğunun ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kral'ın bir süre istirahat ettikten sonra rutin çalışmalarına geri döneceği bilgisi paylaşıldı.

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Fas Kralı 6. Muhammed Fransa

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